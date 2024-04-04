Смертельное ДТП на блокпосту: суд оставил под стражей Тандыра до 2 июня

Святошинский райсуд Киева продлил Алексею Тандыру меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 июня 2024 года. Об этом пишет УНН со ссылкой на Суспільне.

Детали

Тандыра обвиняют в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения 26 мая, в результате чего погиб военный Национальной гвардии Вадим Бондаренко. Таким образом после 27 мая пойдет второй год содержания под стражей обвиняемого. Сейчас он в СИЗО.

Адвокаты судьи Алексея Тандыра обратились в суд с ходатайством выпустить их подзащитного из-под стражи.

Суд отказал стороне защиты в удовлетворении ходатайства о мобилизации подозреваемого. И оставил Тандыра в СИЗО еще на два месяца - до 2 июня.

Дополнение

После избрания меры пресечения планировалось продолжение допроса свидетелей, однако из-за отсутствия адвоката Тандыра - Ирины Бовнегры, судебное заседание перенесли на 17 апреля 2024 года.

Тандиру грозит до 10 лет заключения.

Напомним

В ночь на 26 мая прошлого года судья Алексей Тандыр, председатель Макаровского районного суда Киевской области, сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице. Судья был задержан на месте.

Киевская городская прокуратура сообщала УНН, что начала расследование по ч. 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, что привело к смерти потерпевшего).

Высший совет правосудия на заседании 27 мая удовлетворил представление заместителя генерального прокурора о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи. Судью Тандыра отправили под стражу на два месяца.

Сам судья заявляет, что не был пьян, а после ДТП находился в шоковом состоянии.