ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Смертельное ДТП на блокпосту: суд оставил под стражей Тандыра до 2 июня

Смертельное ДТП на блокпосту: суд оставил под стражей Тандыра до 2 июня

Киев  •  УНН

4 апреля 2024, 13:14  •  10686 просмотра

Read in English

Судье Алексею Тандыру, председателю Макаровского районного суда Киевской области, грозит до 10 лет лишения свободы за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в котором 26 мая погиб боец Национальной гвардии, и его содержание под стражей продлено до 2 июня 2024 года.

Святошинский райсуд Киева продлил Алексею Тандыру меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 июня 2024 года. Об этом пишет УНН со ссылкой на Суспільне. 

Детали 

Тандыра обвиняют в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения 26 мая, в результате чего погиб военный Национальной гвардии Вадим Бондаренко. Таким образом после 27 мая пойдет второй год содержания под стражей обвиняемого. Сейчас он в СИЗО.

Адвокаты судьи Алексея Тандыра обратились в суд с ходатайством выпустить их подзащитного из-под стражи.

Суд отказал стороне защиты в удовлетворении ходатайства о мобилизации подозреваемого. И оставил Тандыра в СИЗО еще на два месяца - до 2 июня.

Дополнение

После избрания меры пресечения планировалось продолжение допроса свидетелей, однако из-за отсутствия адвоката Тандыра - Ирины Бовнегры, судебное заседание перенесли на 17 апреля 2024 года.

Тандиру грозит до 10 лет заключения.

Напомним

В ночь на 26 мая прошлого года судья Алексей Тандыр, председатель Макаровского районного суда Киевской области, сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице. Судья был задержан на месте.

Киевская городская прокуратура сообщала УНН, что начала расследование по ч. 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, что привело к смерти потерпевшего).

Высший совет правосудия на заседании  27 мая удовлетворил представление заместителя генерального прокурора о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи. Судью Тандыра отправили под стражу на два месяца.

Сам судья заявляет, что не был пьян, а после ДТП находился в шоковом состоянии.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоКриминал и ЧП
natsionalnaya-gvardiya-ukrainiНациональная гвардия Украины
kievКиев
Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
  •  5824 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
  •  5674 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
  •  49203 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Эксклюзив
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
  •  55823 просмотра

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

Эксклюзив
Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
  •  72438 просмотра

Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт

Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
  •  134317 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
3 апреля 2024, 12:48  •  133934 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
3 апреля 2024, 12:20  •  133387 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

Эксклюзив
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
3 апреля 2024, 11:35  •  117222 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

Эксклюзив
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
3 апреля 2024, 11:28  •  164109 просмотра

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

Новости по теме
Смертельное ДТП на блокпосту: суд оставил под стражей Тандыра до 2 июня

Смертельное ДТП на блокпосту: суд оставил под стражей Тандыра до 2 июня

  •  10686 просмотра
Зеленский после Ставки: Силам обороны удалось остановить продвижение российских оккупантов

Зеленский после Ставки: Силам обороны удалось остановить продвижение российских оккупантов

  •  12385 просмотра
В Румынии отметили острую необходимость сохранять поддержку пути Украины в НАТО

В Румынии отметили острую необходимость сохранять поддержку пути Украины в НАТО

  •  11480 просмотра
Министр обороны ФРГ считает предложение НАТО о 100 млрд евро для военной помощи Украине "стоящим рассмотрения"

Министр обороны ФРГ считает предложение НАТО о 100 млрд евро для военной помощи Украине "стоящим рассмотрения"

  •  12897 просмотра
Дуда призвал лидеров НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП

Дуда призвал лидеров НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП

  •  10654 просмотра
Угрожал депортацией: немецкий чиновник домогался детей украинских беженцев

Угрожал депортацией: немецкий чиновник домогался детей украинских беженцев

  •  10876 просмотра
В НАПК рассказали, как следили за этическим поведением судей, полицейских и депутатов в марте

В НАПК рассказали, как следили за этическим поведением судей, полицейских и депутатов в марте

  •  9934 просмотра
На станции метро "Крещатик" в Киеве возобновит работу еще один вестибюль

На станции метро "Крещатик" в Киеве возобновит работу еще один вестибюль

  •  11817 просмотра
Кулеба призвал союзников по НАТО предоставить больше ПВО, особенно Patriot: говорит, на призыв ответили и "сразу же принимают меры"

Кулеба призвал союзников по НАТО предоставить больше ПВО, особенно Patriot: говорит, на призыв ответили и "сразу же принимают меры"

  •  12366 просмотра
Правительство Чехии выделит десятки миллионов евро на инициативу по поставкам боеприпасов Украине - премьер Фиала

Правительство Чехии выделит десятки миллионов евро на инициативу по поставкам боеприпасов Украине - премьер Фиала

  •  11251 просмотра

Популярные

Украинская ПВО ночью сбила 11 из 20 "шахедов" - Генштаб

Украинская ПВО ночью сбила 11 из 20 "шахедов" - Генштаб

  •  129530 просмотра
На фронте произошло 65 боевых столкновений - Генштаб

На фронте произошло 65 боевых столкновений - Генштаб

  •  122944 просмотра
Погибшие в Харькове спасатели были водителями ГСЧС

Погибшие в Харькове спасатели были водителями ГСЧС

  •  117040 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по врагу - Генштаб

Авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по врагу - Генштаб

  •  103439 просмотра
Появились фото многоэтажки в Харькове, в которую попал ночью "шахед"

Появились фото многоэтажки в Харькове, в которую попал ночью "шахед"

  •  113061 просмотра

Публикации

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
Эксклюзив

3 апреля 2024, 11:28  •  164109 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  241791 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  246453 просмотра
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
Эксклюзив

1 апреля 2024, 09:33  •  279741 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

28 марта 2024, 13:27  •  548587 просмотра

Смертельное ДТП на блокпосту: суд оставил под стражей Тандыра до 2 июня

Судье Алексею Тандыру, председателю Макаровского районного суда Киевской области, грозит до 10 лет лишения свободы за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в котором 26 мая погиб боец Национальной гвардии, и его содержание под стражей продлено до 2 июня 2024 года.

Общество •   •  10686 просмотра
Смертельное ДТП на блокпосту: суд оставил под стражей Тандыра до 2 июня

Зеленский после Ставки: Силам обороны удалось остановить продвижение российских оккупантов

Президент Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, на которой обсудил ситуацию на фронте, закупку беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

Война •   •  12385 просмотра
Зеленский после Ставки: Силам обороны удалось остановить продвижение российских оккупантов

В Румынии отметили острую необходимость сохранять поддержку пути Украины в НАТО

Министр иностранных дел Румынии отметил настоятельную необходимость сохранения решительной поддержки евроатлантического пути Украины, заявив, что Вашингтонский саммит предоставляет решающую возможность для амбициозных действий в этом направлении.

политика •   •  11480 просмотра
В Румынии отметили острую необходимость сохранять поддержку пути Украины в НАТО

Министр обороны ФРГ считает предложение НАТО о 100 млрд евро для военной помощи Украине "стоящим рассмотрения"

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал предложение НАТО выделить 100 миллиардов евро на военную помощь Украине "стоящим рассмотрения", подчеркнув при этом необходимость избегать дублирования обязанностей и учитывать национальные взносы, уже сделанные Украине.

Война •   •  12897 просмотра
Министр обороны ФРГ считает предложение НАТО о 100 млрд евро для военной помощи Украине "стоящим рассмотрения"

Дуда призвал лидеров НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП

Президент Польши Анджей Дуда призвал НАТО увеличить расходы на оборону с 2% до 3% ВВП на фоне полномасштабной войны России в Украине.

Новости Мира •   •  10654 просмотра
Дуда призвал лидеров НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП

Угрожал депортацией: немецкий чиновник домогался детей украинских беженцев

Немецкий чиновник был приговорен к 8 годам заключения за сексуальное насилие над украинскими мальчиками-беженцами в возрасте 9 и 11 лет, угрозы депортацией и изготовление детской порнографии.

Криминал и ЧП •   •  10876 просмотра
Угрожал депортацией: немецкий чиновник домогался детей украинских беженцев

В НАПК рассказали, как следили за этическим поведением судей, полицейских и депутатов в марте

В марте 2024 года НАПК составило административные протоколы в отношении судьи райсуда Черновицкой области, а также бывшего заместителя председателя Национальной полиции. Кроме того, по материалам НАПК суды признали виновными народного депутата Александра Дубинского за нарушение этических норм, а бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева оштрафовали и конфисковали подарок по материалам НАПК.

Криминал и ЧП •   •  9934 просмотра
В НАПК рассказали, как следили за этическим поведением судей, полицейских и депутатов в марте

На станции метро "Крещатик" в Киеве возобновит работу еще один вестибюль

Еще один вестибюль, выходящий на улицу Архитектора Городецкого на станции метро "Крещатик" в Киеве, будет открыт 4 апреля в 17:00.

Общество •   •  11817 просмотра
На станции метро "Крещатик" в Киеве возобновит работу еще один вестибюль

Кулеба призвал союзников по НАТО предоставить больше ПВО, особенно Patriot: говорит, на призыв ответили и "сразу же принимают меры"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал союзников по НАТО немедленно предоставить больше систем противовоздушной обороны, в частности, системы Patriot, способные перехватывать баллистические ракеты, и, по сообщениям, указал, что союзники договорились определить и направить дополнительные системы противовоздушной обороны в Украину, чтобы помочь защитить ее небо.

Война •   •  12366 просмотра
Кулеба призвал союзников по НАТО предоставить больше ПВО, особенно Patriot: говорит, на призыв ответили и "сразу же принимают меры"

Правительство Чехии выделит десятки миллионов евро на инициативу по поставкам боеприпасов Украине - премьер Фиала

Правительство Чехии выделит десятки миллионов евро на закупку сотен тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины.

Война •   •  11251 просмотра
Правительство Чехии выделит десятки миллионов евро на инициативу по поставкам боеприпасов Украине - премьер Фиала