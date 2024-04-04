Смертельное ДТП на блокпосту: суд оставил под стражей Тандыра до 2 июня
Киев • УНН
Судье Алексею Тандыру, председателю Макаровского районного суда Киевской области, грозит до 10 лет лишения свободы за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в котором 26 мая погиб боец Национальной гвардии, и его содержание под стражей продлено до 2 июня 2024 года.
Святошинский райсуд Киева продлил Алексею Тандыру меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 июня 2024 года. Об этом пишет УНН со ссылкой на Суспільне.
Детали
Тандыра обвиняют в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения 26 мая, в результате чего погиб военный Национальной гвардии Вадим Бондаренко. Таким образом после 27 мая пойдет второй год содержания под стражей обвиняемого. Сейчас он в СИЗО.
Адвокаты судьи Алексея Тандыра обратились в суд с ходатайством выпустить их подзащитного из-под стражи.
Суд отказал стороне защиты в удовлетворении ходатайства о мобилизации подозреваемого. И оставил Тандыра в СИЗО еще на два месяца - до 2 июня.
Дополнение
После избрания меры пресечения планировалось продолжение допроса свидетелей, однако из-за отсутствия адвоката Тандыра - Ирины Бовнегры, судебное заседание перенесли на 17 апреля 2024 года.
Тандиру грозит до 10 лет заключения.
Напомним
В ночь на 26 мая прошлого года судья Алексей Тандыр, председатель Макаровского районного суда Киевской области, сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице. Судья был задержан на месте.
Киевская городская прокуратура сообщала УНН, что начала расследование по ч. 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, что привело к смерти потерпевшего).
Высший совет правосудия на заседании 27 мая удовлетворил представление заместителя генерального прокурора о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи. Судью Тандыра отправили под стражу на два месяца.
Сам судья заявляет, что не был пьян, а после ДТП находился в шоковом состоянии.
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