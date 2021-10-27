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Смертельное ДТП в Харькове: трое до сих пор в больнице, пострадавшим от 16 до 19 лет

Киев • УНН

 • 13537 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. В больнице скорой помощи до сих пор находится трое пострадавших в ночном ДТП в Харькове пассажиров Infiniti. Об этом заявила на брифинге в среду заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, пишет УНН.

Смертельное ДТП в Харькове: трое до сих пор в больнице, пострадавшим от 16 до 19 лет

Цитата:

"На сегодняшний день в больнице скорой помощи находятся 3 человека. Это пассажиры. Водитель, 16 лет, сильно не пострадал. Ему оказали помощь амбулаторно. И он ушел из больницы", - сказала чиновница.

Детали

По ее словам, пострадал юноша 19-и лет: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. У него ушибленные раны головы, вывих левого плеча, ушибы туловища. Молодой человек находится на лечении в больнице скорой помощи.
Также среди пострадавших - девушка 16-и лет с закрытым переломом левого бедра, ушибами мягких тканей головы и туловища. Находится тоже на лечении, состояние стабильное.

Еще один пострадавший - юноша 19-и лет. Тоже пассажир. Тоже черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленные раны головы, ушибленные раны шеи, закрытый перелом ключицы слева. Он также находится в больнице скорой помощи, состояние стабильное.

Контекст

26 октября 2021 года в Харькове произошло масштабное ДТП. 16-летний водитель Infiniti пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Chevrolet. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте.

В полиции отметили, что водители обоих транспортных средств признаков алкогольного опьянения не имели.

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