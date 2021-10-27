Смертельна ДТП у Харкові: троє досі у лікарні, постраждалим від 16 до 19 років
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У лікарні швидкої допомоги досі перебувають троє постраждалих у нічній ДТП у Харкові пасажирів Infiniti. Про це заявила під час брифінгу у середу заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан, пише УНН.
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"На сьогодні у лікарні швидкої допомоги перебувають 3 особи. Це пасажири. Водій, 16 років, сильно не постраждав. Йому надали допомогу амбулаторно. І він пішов із лікарні", - сказала чиновниця.
Деталі
За її словами, постраждав юнак 19-и років: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку. У нього забиті рани голови, вивих лівого плеча, забиття тулуба. Молода людина перебуває на лікуванні в лікарні швидкої допомоги.
Також серед постраждалих - дівчина 16-и років із закритим переломом лівого стегна, забоями м'яких тканин голови та тулуба. Перебуває також на лікуванні, стан стабільний.
Ще один постраждалий - юнак 19-и років. Теж пасажир. Також черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забиті рани голови, забиті рани шиї, закритий перелом ключиці зліва. Він також перебуває у лікарні швидкої допомоги, стан стабільний.
Контекст
26 жовтня 2021 року у Харкові сталася масштабна ДТП. 16-річний водій Infiniti намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся з машиною Chevrolet. Внаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці.
У поліції наголосили, що водії обох транспортних засобів ознак алкогольного сп'яніння не мали.