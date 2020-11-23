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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
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3 марта, 21:00 • 105266 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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Смертельное ДТП в Харькове: полиция устанавливает личность погибшего, который перебегал дорогу на "красный"

Смертельное ДТП в Харькове: полиция устанавливает личность погибшего, который перебегал дорогу на "красный"

Киев  •  УНН

 • 27942 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Полиция устанавливает личность погибшего, которого сбил 25-летний водитель. Мужчина перебегал дорогу по переходу на красный сигнал светофора. Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений, решается вопрос об открытии уголовного производства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

"Полиция выясняет обстоятельства аварии в Слободском районе Харькова. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб пешеход, его личность устанавливается. Авария произошла 23 ноября около 14:50 по проспекту Льва Ландау ", - говорится в сообщении.

Установлено, что 25-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz E200 двигался со стороны проспекта Московского в направлении улицы Олимпийской, в ходе чего допустил наезд на мужчину, который перебегал проезжую часть по пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

"Пешеход получил травмы черепной коробки и погиб на месте. Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Немышлянская отдела полиции. В настоящее время все обстоятельства ДТП и личность погибшего устанавливаются, решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН ранее, следственно-оперативная группа работает на месте ДТП в Харькове, в результате которой пешеходу оторвало голову. Водителя до сих пор не задержан.

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