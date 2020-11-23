Смертельна ДТП у Харкові: поліція встановлює особу загиблого, який перебігав дорогу на "червоний"

“Поліція з’ясовує обставини аварії у Слобідському районі Харкова. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув пішохід, його особа наразі встановлюється. Аварія сталася 23 листопада близько 14:50 по проспекту Льва Ландау”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що 25-річний водій автомобіля Mercedes-Benz E200 рухався зі сторони проспекту Московського у напрямку вулиці Олімпійської, в ході чого допустив наїзд на чоловіка, який перебігав проїжджу частину по пішохідному переходу на червоний сигнал світлофора.

“Пішохід отримав травму черепної коробки та загинув на місці. Інформація зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень Немишлянського відділу поліції. На даний час всі обставини ДТП та особа загиблого встановлюються, вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН раніше, слідчо-оперативна група працює на місці ДТП у Харкові, в результаті якої пішоходу відірвало голову. Водія досі не затримано.