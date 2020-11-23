Смертельна ДТП у Харкові: поліція встановлює особу загиблого, який перебігав дорогу на "червоний"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Поліція встановлює особу загиблого, якого збив 25-річний водій. Чоловік перебігав дорогу по переходу на червоний сигнал світлофора. Інформація зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.
“Поліція з’ясовує обставини аварії у Слобідському районі Харкова. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув пішохід, його особа наразі встановлюється. Аварія сталася 23 листопада близько 14:50 по проспекту Льва Ландау”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що 25-річний водій автомобіля Mercedes-Benz E200 рухався зі сторони проспекту Московського у напрямку вулиці Олімпійської, в ході чого допустив наїзд на чоловіка, який перебігав проїжджу частину по пішохідному переходу на червоний сигнал світлофора.
“Пішохід отримав травму черепної коробки та загинув на місці. Інформація зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень Немишлянського відділу поліції. На даний час всі обставини ДТП та особа загиблого встановлюються, вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН раніше, слідчо-оперативна група працює на місці ДТП у Харкові, в результаті якої пішоходу відірвало голову. Водія досі не затримано.