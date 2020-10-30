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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

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Смертельное ДТП на Майдане Независимости: на Крещатике частично восстановлено движение

Смертельное ДТП на Майдане Независимости: на Крещатике частично восстановлено движение

Киев  •  УНН

 • 15463 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Проезд по улице Крещатик частично восстановили. На месте масштабного ДТП, в результате которого на Майдане Независимости погибли два человека и четверо получили травмы продолжаются следственно-оперативные действия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киев.Трафик.

"На месте ДТП продолжаются следственно-оперативные действия. Впрочем, проезд по улице (Крещтик - ред.) частично восстановили. Остаются перекрытыми крайние полосы и часть тротуара", - говорится в сообщении.

Напомним, прокуратура открыла производство по факту масштабного ДТП, в результате которого сегодня на Майдане Независимости погибли два человека и четверо получили травмы.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, полицией задержан водителя джипа Land Rover, который сегодня на Майдане допустил наезд и сбил насмерть двух пешеходов и нанес травмы еще четырем.

Напомним, полиция обнародовала еще одно видео ДТП, в результате которого на Майдане Независимости погибли два человека и трое получили травмы.

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