Смертельное ДТП на Майдане Независимости: на Крещатике частично восстановлено движение
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Проезд по улице Крещатик частично восстановили. На месте масштабного ДТП, в результате которого на Майдане Независимости погибли два человека и четверо получили травмы продолжаются следственно-оперативные действия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киев.Трафик.
"На месте ДТП продолжаются следственно-оперативные действия. Впрочем, проезд по улице (Крещтик - ред.) частично восстановили. Остаются перекрытыми крайние полосы и часть тротуара", - говорится в сообщении.
Напомним, прокуратура открыла производство по факту масштабного ДТП, в результате которого сегодня на Майдане Независимости погибли два человека и четверо получили травмы.
Как сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, полицией задержан водителя джипа Land Rover, который сегодня на Майдане допустил наезд и сбил насмерть двух пешеходов и нанес травмы еще четырем.
Напомним, полиция обнародовала еще одно видео ДТП, в результате которого на Майдане Независимости погибли два человека и трое получили травмы.