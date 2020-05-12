Смерть украинцев на Бали: ожидаются результаты экспертизы вещественных доказательств
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. По информации следователя, осуществляющего производство по делу о гибели на острове Бали украинских граждан, полицейский участок в ближайшее время ожидает получить результаты экспертизы вещественных доказательств, собранных в гостиничном номере, где проживали украинцы. Об этом УНН сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев.
"По информации следователя, осуществляющего производство по делу, полицейский участок района Кута (город Денпасар) в ближайшее время ожидает получить результаты экспертизы вещественных доказательств (напитки, еда и т.д.), собранных в гостиничном номере, где проживали украинцы. Правоохранительными органами Индонезии сейчас проводится предварительный токсикологический анализ крови умерших на предмет наличия в нем ядовитых веществ", - сообщил собеседник.
По его словам, в случае невозможности установления причин смерти по результатам указанных анализов, будет проведена аутопсия тел.
"Посольство Украины в Индонезии вместе с местными органами власти и родственниками прорабатывают вопрос оформления документов о смерти и совершение других действий по репатриации умерших. Дело продолжает находиться на контроле Департамента консульской службы МИД и посольства Украины в Индонезии", - подчеркнул глава ДКС.
Напомним, 28 апреля Департамент консульской службы МИД получил обращение гражданки Украины о том, что ее родители - украинские граждане - были найдены мертвыми в номере одного из отелей на острове Бали (Индонезия), где они проживали.
По информации посольства Украины в Индонезии, местная полиция подтвердила факт смерти наших соотечественников и начала следственные действия.