Смерть українців на Балі: очікуються результати експертизи речових доказів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. За інформацією слідчого, який здійснює провадження у справі щодо загибелі на острові Балі українських громадян, поліцейське відділення найближчим часом очікує отримати результати експертизи речових доказів, зібраних у готельному номері, де проживали українці. Про це УНН повідомив директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Сергій Погорельцев.
“За інформацією слідчого, який здійснює провадження у справі, поліцейське відділення району Кута (місто Денпасар) найближчим часом очікує отримати результати експертизи речових доказів (напої, їжа тощо), зібраних у готельному номері, де проживали українці. Правоохоронними органами Індонезії наразі проводиться попередній токсикологічний аналіз крові померлих на предмет наявності у ньому отруйних речовин”, — повідомив співрозмовник.
З його слів, у випадку неможливості встановлення причин смерті за результатами зазначених аналізів, буде проведена аутопсія тіл.
“Посольство України в Індонезії разом з місцевими органами влади та родичами опрацьовують питання оформлення документів про смерть та вчинення інших дій щодо репатріації померлих. Справа продовжує перебувати на контролі Департаменту консульської служби МЗС та посольства України в Індонезії”, — наголосив очільник ДКС.
Нагадаємо, 28 квітня Департамент консульської служби МЗС отримав звернення громадянки України про те, що її батьки — українські громадяни були знайдені мертвими у номері одного з готелів на острові Балі (Індонезія), де вони проживали.
За інформацією посольства України в Індонезії, місцева поліція підтвердила факт смерті наших співвітчизників та розпочала слідчі дії.