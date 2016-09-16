Служащие "Львовводоканала" нанесли государству почти 242 млн грн убытков

В частности установлено, что служебные лица ЛГКП "Львовводоканал" в течение 4 последних лет при отсутствии разрешения на специальное водопользование, а также с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, осуществили сброс с очистных сооружений Львова более 65 млн м³ канализационных стоков в реку Полтва, которая является притоком трансграничной реки Западный Буг.

Такими действиями служащие создали опасность для здоровья людей и окружающей среды, в том числе на территории соседнего государства Польша и нанесли материальный ущерб государству на общую сумму более 6 млн грн.

Кроме того, установлено, что должностные лица ЛГКП "Львовводоканал" незаконно осуществили забор пресных подземных вод в общем количестве более 76 млн. м из 14 водозаборов, расположенных на территориях Городокского, Золочевского, Жовковского, Пустомытовского, Стрыйского и Яворивского районов Львовской области. Сумма убытков от таких действий составляет около 236 млн грн.

Аналогичные нарушения выявлены в деятельности КП "Стрыйводоканал", должностные лица которого осуществили сброс около 8 млн. м³ загрязняющих веществ с очистных сооружений г. Стрый в р. Стрый, которая является притоком трансграничной реки Днестр, причинив этим ущерб почти на 3,4 млн грн. Также последние без соответствующих разрешений осуществили забор пресных подземных вод в общем количестве свыше 1,6 млн. м3 из Братковского водозабора, причинив ущерб государству на сумму 1,6 млн грн.

По указанным фактам прокуратурой Львовской области возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.240 (нарушение правил охраны или использования недр, повлекшее тяжкие последствия) и ч.2 ст.242 (нарушение правил охраны вод, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.