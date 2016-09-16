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Службовці "Львівводоканалу" спричинили державі майже 242 млн грн збитків

Службовці "Львівводоканалу" спричинили державі майже 242 млн грн збитків

Київ • УНН

 • 6280 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Службові особи комунального підприємства “Львівводоканалу” порушили встановлені правила охорони надр та спричинили державі збитки на майже 242 млн гривень, прокуратура розпочато досудове розслідування. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Львівської області.

Зокрема з’ясовано, що службові особи ЛМКП “Львівводоканал” упродовж 4 останніх років за відсутності дозволу на спеціальне водокористування, а також із перевищенням гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин, здійснили скид з очисних споруд Львова понад 65 млн м³ каналізаційних стоків у річці Полтва, яка є притокою транскордонної річки Західний Буг.

Такими діями службовці створили небезпеку для здоров’я людей та довкілля, у тому числі на території сусідньої держави Польща та завдали матеріальних збитків державі на загальну суму понад 6 млн грн.

Крім того, встановлено, що службові особи ЛМКП “Львівводоканал” незаконно здійснили забір прісних підземних вод в загальній кількості понад 76 млн. м³ із 14 водозаборів, розташованих на територіях Городоцького, Золочівського, Жовківського, Пустомитівського, Стрийського та Яворівського районів Львівської області. Сума збитків від таких дій сягає близько 236 млн грн.

Аналогічні порушення виявлені в діяльності КП “Стрийводоканал”, службові особи якого здійснили скид близько 8 млн. м³ забруднюючих речовин з очисних споруд м.Стрия у р.Стрий, яка є притокою транскордонної р.Дністер, спричинивши цим збитків майже на 3,4 млн грн. Також останні без відповідних дозволів здійснили забір прісних підземних вод в загальній кількості понад 1,6 млн. м³ із Братківського водозабору, завдавши збитків державі на суму 1,6 млн грн.

За вказаними фактами прокуратурою Львівської області розпочаті кримінальні провадження за ч.4 ст.240 ( порушення правил охорони або використання надр, що спричинило тяжкі наслідки) та ч.2 ст.242 (порушення правил охорони вод, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

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