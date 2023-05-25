СБУ сообщила о подозрении водителю Киево-Печерской Лавры
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Служба безопасности Украины проинформировала, что сообщила о подозрении работнику Киево-Печерской лавры, который, по данным спецслужбы, отрицал существование Украины, пишет УНН.
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"Служба безопасности задокументировала подрывную деятельность штатного водителя Киево-Печерской лавры, который отрицал российскую вооруженную агрессию и оправдывал захват украинских территорий", - говорится в сообщении.
Детали
По данным СБУ, в апреле текущего года фигурант в комментарии одному из отечественных телеканалов назвал временно захваченный Крым «российским», а границы нашего государства «не зарегистрированными».
Кроме того, как сообщается, он сказал журналистке, что «путин не начинал войну» против Украины, а гибель гражданского населения от российских воздушных ударов назвал «закономерной».
"По данным следствия, 56-летний сторонник рашизма еще в начале полномасштабного вторжения поддерживал российских оккупантов и отрицал их военные преступления. Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты незаконной деятельности фигуранта против государственной безопасности Украины", - сообщили в спецслужбе.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.
Напомним
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