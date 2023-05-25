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СБУ повідомила про підозру водію Києво-Печерської Лаври

СБУ повідомила про підозру водію Києво-Печерської Лаври

Київ • УНН

 • 522471 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Служба безпеки України поінформувала, що повідомила про підозру працівнику Києво-Печерської лаври, який, за даними спецслужби, заперечував існування України, пише УНН.

Цитата

"Служба безпеки задокументувала підривну діяльність штатного водія Києво-Печерської лаври, який заперечував російську збройну агресію і виправдовував захоплення українських територій", - ідеться у повідомленні.

Деталі

За даними СБУ, у квітні поточного року фігурант у коментарі одному з вітчизняних телеканалів назвав тимчасово захоплений Крим «російським», а кордони нашої держави «не зареєстрованими».

Окрім того, як повідомляється, він сказав журналістці, що «путін не розпочинав війну» проти України, а загибель цивільного населення від російських повітряних ударів назвав «закономірним».

"За даними слідства, 56-річний прихильник рашизму ще на початку повномасштабного вторгнення підтримував російських окупантів і заперечував їхні воєнні злочини. Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти незаконної діяльності фігуранта проти державної безпеки України", - повідомили у спецслужбі.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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