Служба безопасности Грузии предупреждает о возможных жертвах на протестах до президентских выборов
Киев • УНН
Служба безопасности Грузии заявила о планах «деструктивных сил» обострить ситуацию в стране до президентских выборов 14 декабря. В Тбилиси и Кутаиси уже задержали семерых активистов после мирной акции протеста.
Служба госбезопасности Грузии заявила, что по ее данным, "деструктивные силы" планируют максимально обострить ситуацию в стране на протестных акциях до 14 декабря, и что может дойти до человеческих жертв. Об этом пишет УНН со ссылкой на NEWSGEORGIA.
Организаторы деструктивной и преступной деятельности планируют помешать избирательному процессу президента Грузии 14 декабря 2024 года. С этой целью организаторы преступления рассматривают возможность максимального обострения ситуации, для чего должны погибнуть 2-3 человека
Утверждается, что обострение ситуации может начаться уже во вторник.
"Реализация указанных процессов обеспечивается местными субъектами при координации спецслужб зарубежных стран. Существующий план отрабатывается по сценариям, характерным для "цветных революций", включающих разнообразные ритуальные сцены и постепенные разрушения, которые завершаются убийствами мирного населения, с целью эскалации событий.
Подтверждением этого является повреждение камер наружного наблюдения деструктивными группами в масках как в зоне протеста, так и на прилегающих территориях, что служит единственной цели - усложнить выявление виновных в преступных действиях", - говорится в заявлении.
Дополнение
В Тбилиси и Кутаиси прошлой ночью задержали семерых активистов после мирной акции протеста на проспекте Руставели. Среди задержанных - известный педиатр и президентский стипендиат, также поступают сообщения об анонимных угрозах протестующим.