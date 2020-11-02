"Слуги народа" пригласили Зеленского на заседание фракции
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский приглашен на сегодняшнее заседание парламентской фракции “Слуга народа”. Об этом рассказала журналисту УНН заместитель председателя фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук.
На вопрос планирует Зеленский прийти на заседание фракции, Кравчук ответила: “Он приглашен, конечно мы его ждем. Мы очень заинтересованы, чтобы был Президент, но это могут подтвердить его представители”.
Напомним, Кравчук сообщала, что сегодня, 2 ноября, вечером состоится заседание парламентской фракции “Слуга народа”, если Президент Украины Владимир Зеленский найдет время, то фракция будет рада с ним пообщаться.
Как сообщал УНН ранее, парламентская фракция “Слуга народа” сегодня, 2 ноября, соберется на заседание, чтобы обсудить президентский законопроект об освобождении судей Конституционного Суда. Поддержка законопроекта есть, но нардеп Александр Качура, к примеру, видит другие варианты решения этого вопроса, что не приведут к негативным последствиям.
Напомним, Конституционный суд Украины признал, не соответствующей Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру е-деклараций был закрыт.
29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.
29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций.
Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.