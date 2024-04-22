Словаки собрали более трех миллионов евро на снаряды для украинской армии

Более 48 тысяч человек, которые не согласны с политикой премьер-министра Роберта Фицо, присоединились к сбору на закупку амуниции для украинских защитников. Об этом передает УНН со ссылкой на Munícia pre Ukrajinu и Dennik N.

Детали

В Словакии уже собрали более трех миллионов евро на амуницию для Украины, за семь дней взносы прислали более 48 тысяч доноров. Сбор не имеет временных или финансовых ограничений: сколько денег будет собрано, столько патронов будет заказано, пишет Dennik N. На сегодня, согласно информации Munícia pre Ukrajinu, уже собрано € 3 012 361 от 48 540 участников сбора.

Напомним,

УНН сообщал, что возмущенные отказом своего правительства предоставить военную помощь Украине, словаки собрали на этой неделе почти 2 миллиона евро на помощь Киеву в борьбе с российским вторжением.