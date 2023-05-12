Словакия отменила односторонние ограничения на импорт агропродукции из Украины

Сообщается, что запрет на ввоз в Словакию отдельных сельскохозяйственных и пищевых продуктов из Украины или украинского происхождения, а также введение специальных правил перевозки этих продуктов через Словакию официально отменены.

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«Теперь в этой области применяется только законодательство ЕС», — подтвердил Андрей Вальнер из пресс-службы Министерства сельского хозяйства.

Отмечается, что меры Еврокомиссии вступили в силу со 2 мая и продлятся до 5 июня.

«В этот период пшеницу, кукурузу, семена рапса и подсолнечника можно ввозить во все страны ЕС, кроме Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Однако украинская продукция по-прежнему может транспортироваться по территории этих стран», - говориться в сообщении.

В то же время пять стран обязались отменить недавно принятые односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, а также в отношении любой другой продукции, происходящей из Украины.

Дополнение

Европейская комиссия 2 мая объявила, что временно запретила импорт агропродукции из Украины в пять государств - Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Меры, как отмечалось, должны были вступить в силу 2 мая и продлятся до 5 июня 2023 года. В течение этого времени пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника могут импортироваться во всех государствах-членах Европейского Союза, кроме пяти вышеупомянутых государств-членов ЕС.

Украина и ЕС создадут совместную платформу по экспорту аграрной продукции.