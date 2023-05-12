Словаччина скасувала односторонні обмеження на імпорт агропродукції з України
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Уряд Словаччини схвалив пропозицію Міністерства сільського господарства замінити односторонню заборону на імпорт сільськогосподарських товарів із України рішенням Єврокомісії. Про це УНН повідомляє з посиланням на TASR.
Повідомляється, що заборона на ввезення до Словаччини окремих сільськогосподарських і харчових продуктів з України або українського походження, а також введення спеціальних правил перевезення цих продуктів через Словаччину офіційно скасована.
Цитата
«Відтепер у цій галузі застосовується лише законодавство ЄС», — підтвердив Андрій Вальнер із пресслужби Міністерства сільського господарства.
Зазначається, що заходи Єврокомісії набули чинності з 2 травня і триватимуть до 5 червня.
«У цей період пшеницю, кукурудзу, насіння ріпаку та соняшнику можна ввозити в усі країни ЄС, крім Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Однак українська продукція, як і раніше, може транспортуватися територією цих країн», - йдеться в повідомленні.
Водночас п'ять країн зобов'язалися скасувати нещодавно ухвалені односторонні заходи щодо пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику, а також щодо будь-якої іншої продукції, що походить з України.
Доповнення
Європейська комісія 2 травня оголосила, що тимчасово заборонила імпорт агропродукції з України до п'яти держав - Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Заходи, як зазначалося, мали набути чинності 2 травня і триватимуть до 5 червня 2023 року. Протягом цього часу пшениця, кукурудза, ріпак і насіння соняшнику можуть імпортуватися в усіх державах-членах Європейського Союзу, крім п'яти вищезгаданих держав-членів ЄС.
Україна та ЄС створять спільну платформу з експорту аграрної продукції.