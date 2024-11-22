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Скопление северокорейских военных заметили вблизи фронта - представитель 153 бригады

Скопление северокорейских военных заметили вблизи фронта - представитель 153 бригады

Киев  •  УНН

 • 3518 просмотра

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Командир подразделения 153-й бригады сообщил о накоплении северокорейских военных на фронте. По данным разведки Южной Кореи, около 10900 военных КНДР развернуты в курской области рф.

На одном из направлений фронта уже есть северокорейские солдаты, которые готовятся к штурмам. Об этом сообщил командир сводного подразделения 153-й отдельной механизированной бригады Назарий Кишак в эфире телемарафона, передает УНН.

Видим, что уже на нашем направлении есть военнослужащие из КНДР. Они уже разделяются на подразделения и на передней линии делают небольшое накопление. Видимо, уже будут пробовать проводить штурмовые действия, ждут соответствующей погоды

- сказал Кишак.

По его словам, техника, которая у них осталась - это недобитые танки и мотоблоки.

Напомним 

Южнокорейский законодатель Ли Сонг Квен, ссылаясь на шпионское агентство страны сообщил, что около 10 900 северокорейских военнослужащих были развернуты в курской области в составе российского воздушно-десантного подразделения и морской пехоты. Некоторые из них уже участвуют в боях на войне в Украине.

Президент: путин привлекает солдат из КНДР к войне, их количество может вырасти до 100 тысяч19 нояб. 2024, 10:40 • 13382 просмотра

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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