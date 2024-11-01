Сколько "шахедов" сбила Украина в октябре: впечатляющая статистика противовоздушной обороны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В октябре армия рф атаковала Украину более двумя тысячами ударных дронов, из которых 1185 были уничтожены. С начала года рф использовала почти 7000 беспилотников.

В октябре россияне запустили 2023 "шахедов" по Украине, из которых 1185 были уничтожены. С начала года армия рф запустила почти 7 тысяч ударных беспилотников, преимущественно нацеленных на гражданскую инфраструктуру. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает УНН

В октябре этого года российские оккупанты применили по гражданским и военным объектам Украины 2023 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа. Из них 1185 было уничтожено/подавлено украинскими защитниками, 738 единиц локально потеряно, еще 29 БПЛА вышли из подконтрольного воздушного пространства нашего государства

- говорится в сообщении Генштаба.

В общем, с начала этого года враг атаковал по Украине 6987 ударными БПЛА. Как отметили в Генштабе, преимущественно вражеские дроны целились по гражданской и критической инфраструктуре. 

"Благодаря профессионализму и мастерству военнослужащих Сил обороны от российского воздушного террора удалось спасти тысячи жизней наших людей, уберечь от разрушений сотни домов украинских граждан и важных объектов государства", - добавили в Генштабе. 

Над Украиной сбили 31 дрон и ракету во время ночной атаки рф1 ноября 2024, 06:36 • 9182 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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