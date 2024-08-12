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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Схемы вакцинации упрощаются: утверждены обновленные рекомендации по прививкам против COVID-19

Схемы вакцинации упрощаются: утверждены обновленные рекомендации по прививкам против COVID-19

Киев  •  УНН

12 августа 2024, 11:57  •  6237 просмотра

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Минздрав утвердил обновленные рекомендации по вакцинации против коронавируса. Для большинства людей достаточно одной прививки, а ревакцинация через 6-12 месяцев рекомендована только группам риска.

Минздрав утвердил обновленные рекомендации по вакцинации против коронавируса. Схемы прививок для населения упрощаются. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Утверждены обновленные рекомендации по вакцинации против коронавируса. Схемы вакцинации для населения упрощаются: для большинства людей достаточно сделать одну прививку против COVID-19. Для людей, которые входят в группу риска тяжелого течения COVID-19, предусмотрено введение большего количества доз - то есть ревакцинация через 6-12 месяцев

- говорится в сообщении.

Сообщается, что также для врачей и пациентов меняется определение этапов вакцинации:

  • Одна прививка (*или две прививки для отдельных групп) - это первичная вакцинация.
  • Все последующие прививки - ревакцинация против COVID-19.
  • Все последующие прививки - ревакцинация против COVID-19.

Ревакцинацию рекомендуется делать через 6-12 месяцев не всем, а людям из групп риска:

  • взрослым и детям, имеющим ослабленный иммунитет или сопутствующие или тяжелые хронические заболевания;
  • беременным;
  • людям старше 60 лет;
  • взрослым и детям, которые находятся в группе риска тяжелого течения и смерти вследствие коронавирусной инфекции,
  • представителям профессиональной группы риска (например, врачи, учителя, военные и др.).

Потребность в ревакцинации определяет врач - учитывая утвержденные Минздравом рекомендации. Люди, которые в предыдущие годы прошли базовый курс прививки (*две или три прививки, в зависимости от вакцины) и сделали 4 или 5 по счету бустерную прививку в прошлом году, - могут и в дальнейшем бесплатно ревакцинироваться

- информирует Минздрав.

Также в Минздраве отмечают, что обновленные рекомендации НТГЕИ утверждены приказом Минздрава от 5 августа 2024 года №1380 и соответствуют последним мировым рекомендациям по прививкам против COVID-19 Всемирной организации здравоохранения (World Health Organization Ukraine).

В Україні є понад 500 тис. доз вакцини проти COVID-1912 августа 2024, 08:47 • 13199 просмотров

Кроме того, в Минздраве сообщают, что главной целью вакцинации и ревакцинации против COVID-19 остается предотвращение тяжелых случаев COVID-19 и осложнений коронавирусной инфекции.

Минздрав совместно с НТГЕИ подчеркивает важность вакцинации против COVID-19 ранее невакцинированных лиц, относящихся к группам риска тяжелого течения COVID-19 или по роду деятельности (люди 60+, беременные, люди с хроническими заболеваниями, представители профессиональной группы риска, например, врачи, учителя, военные и другие).

В серпні-вересні прогнозується зростання захворюваності на COVID-1912 августа 2024, 09:55 • 10594 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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