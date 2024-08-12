В Украине в августе-сентябре прогнозируется рост заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Прогнозируемо, что скорее всего в августе мы будем наблюдать рост и такой же рост будет продолжаться до сентября включительно. В сентябре начнется так называемый эпидемический сезон ОРВИ и гриппа. Обычно мы постепенно уже подходим к тому, что в сентябре и октябре мы начнем видеть первые проявления циркуляции других респираторных вирусов. Другие респираторные вирусы они достаточно ограничивают циркуляцию COVID-19, потому что никогда не бывает такого, чтобы циркулировало 3 или 4-5 различных респираторных вирусов - сказал Кузин.

Подводя итог он отметил, что скорее всего в течение августа-сентября в Украине будет зарегистрирован подъем заболеваемости.

Также по прогнозам он не должен превышать показатели межэпидемического периода, то есть не должно приводить к введению противоэпидемических мероприятий - сообщил Кузин.

Он также рассказал, что в Украине за последний месяц чуть более 2,5 тыс. человек вакцинировались от COVID-19 и отметил, что это самые низкие показатели в летние месяцы и с начала года.

Каждый год наблюдаем, что в марте-мае, даже еще и в июне, поддерживается уровень вакцинации на уровне 8-10 тыс. Июль и август - самые спокойные месяцы для населения, когда очень низкое количество обращений - сказал Кузин.

Дополнение

Кузин сообщил, что в Украине есть более 500 тыс. доз вакцины против COVID-19.

Также Кузин заявил, что в Украине пока нет рисков введения локальных карантинов или ограничительных мер из-за COVID-19.

Кузин сообщал, что на территории Украины циркулирует не менее 10 различных подтипов коронавируса, в том числе и штамм FLiRT, который был зарегистрирован впервые в мире в марте этого года. В стране за последний месяц возросло количество заболеваний, но пока нет прогнозов о возможности эпидемии.

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