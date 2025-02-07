Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность

Не до конца понятно, какую именно проблему в принципе решает законопроект об усилении ответственности за распространение данных из е-реестров, который, как заявляют медийщики, ставит под угрозу свободу слова. Например, ответственность за хакерские атаки на реестры и так есть. Об этом журналисту УНН отметила председатель комитета по вопросам антикоррупционной политики в ВР Анастасия Радина.

Я этот законопроект (№10242 - ред.) не поддерживала и не планирую поддерживать во втором чтении по той причине, что то, как сейчас выписаны нормы законопроекта, дает возможность привлекать к уголовной ответственности, в частности, обличителей, то есть источники журналистов. Дает возможность применять меры прослушивания, в том числе в отношении журналистов в рамках соответствующих уголовных производств - сказала Радина.

По ее мнению, это не приемлемо.

«Я не до конца понимаю, какую именно проблему этот законопроект в принципе решает. Ответственность, например, за хакерские атаки на реестры есть. Я вижу в нем больше рисков, чем возможности решить какую-то реально существующую проблему», - заявила Радина.

Дополнение

Верховная Рада не смогла принять во втором чтении законопроект, который предусматривал бы наказание в виде 8 лет за решеткой за слив информации из госреестров наказание.

Указанный законопроект был зарегистрирован еще в ноябре прошлого года. В январе 2024 года он был принят за основу. В июле этого года Рада пыталась принять его во втором чтении, однако не хватило голосов и он был отправлен на повторное второе чтение.

27 ноября профильный комитет по вопросам правоохранительной деятельности подготовил законопроект к повторному второму чтению и рекомендовал парламенту принять его в повторном втором чтении и в целом как закон, в редакции, предложенной комитетом, с необходимыми технико-юридическими правками.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять законопроект №10242 во втором чтении, который предусматривает за слив информации из госреестров наказание в виде 8 лет за решеткой. Ранее этот же проект закона был «забракован» и отправлен на повторное второе чтение.

Медиарух заявлял, что медийные и правозащитные общественные организации Украины призвали нардепов отказаться от поддержки законопроекта № 10242 в его нынешней редакции. По их мнению этот законопроект продолжает представлять значительные угрозы для свободы слова, работы журналистов, защиты журналистских источников и обличителей коррупции в Украине.

Его обновленная редакция, предлагаемая для голосования, не устранила рисков, которые мы отмечали в предыдущем заявлении от 2 декабря 2024 года. Законопроект усиливает уголовную ответственность за несанкционированное распространение конфиденциальной информации. Под этим законодатель подразумевает размещение в свободном доступе конфиденциальной информации из публичных реестров или другие действия, создающие возможность свободного доступа к такой информации неопределенного круга лиц. Такая дефиниция содержится в примечании к статье 361 Уголовного кодекса, и она не претерпела никаких изменений по сравнению с текстом, который выносился на голосование две недели назад.

«Уголовная ответственность за разглашение конфиденциальных сведений из реестров должна сопровождаться созданием надежных механизмов защиты журналистов и обличителей коррупции», - отмечал Медиарух.