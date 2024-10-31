Скандал: судей Высшего антикорсуда обвинили в выполнении заданий НАБУ

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Украинские адвокаты обвинили судей Высшего антикоррупционного суда в выполнении задач САП и НАБУ. Судьи ВАКС рассмотрели дело без защитников во время воздушной тревоги.

Украинские юристы обвинили судей Высшего антикоррупционного суда в нарушении закона. Их подозревают в выполнении задач прокуроров САП и детективов НАБУ. Об этом заявил адвокат Тарас Баранов во время рассмотрения Высшим Советом Правосудия жалобы на судей ВАКС Сергея Боднаря, Виктора Панкулича и Игоря Панаида, передает УНН.

"Судьи ВАКС занимают активную позицию, фактически направленную на то, чтобы осуществлять функцию обвинения – подыгрывать прокурорам САП и детективам НАБУ. В ходатайстве, которое судьи Апелляционной палаты ВАКС подали в Высший совет правосудия, раскрывается подход, исповедуемый в Высшем антикоррупционном суде. Судьи ВАКС придерживаются посттоталитарного, постсоветского подхода, когда нужно поспособствовать обвинению – САП и НАБУ, выполнить их задачу", – подчеркнул Баранов.

Адвокат Татьяна Поповская выразила удивление, что судьи ВАКС затягивают процесс в ВРП.

"Судьи ВАКС сознательно затягивают дисциплинарный процесс. Меня такие действия судей удивляют. Обычно они обвиняют адвокатов в злоупотреблении своими правами, но сейчас сами же поступают так же, то есть злоупотребляют своими правами", – отметила она.

Согласно материалам, рассматриваемым ВРП, в конце 2022 года коллегия судей АП ВАКС рассматривала апелляционную жалобу прокурора САП на решение следователя судьи ВАКС. По решению было отказано в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Нины Мезенцевой. В ходе судебного заседания раздался сигнал воздушной тревоги. Коллегия судей приняла решение объявить перерыв и предоставить участникам судебного процесса возможность пойти в укрытие. Вернувшись в помещение суда, адвокаты выяснили, что судьи ВАКС рассмотрели ходатайство детектива НАБУ без защитников обвиняемой.

На последнем заседании Высший Совет Правосудия не смог принять решение в жалобе на судей и решил отложить решение по дисциплинарному делу. Фактически – на неопределенный срок.

Как сообщалось ранее, согласно результатам опроса группы "Рейтинг", судебная власть, которую, в частности, представляет ВАКС, имеет самый низкий уровень доверия украинцев: ей не доверяют 72% граждан.

На обвинительный уклон ВАКС и его поддержку НАБУ и САП неоднократно обращали внимание отечественные юристы, и, по сути, это признавал и сам Гизо Углава, экс-первый заместитель главы НАБУ: "Мы работали (с ВАКС, – ред.) как одно целое. Конечно, за это мы подвергались жесткой критике, нас обвиняли в беспрецедентной концентрации власти".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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