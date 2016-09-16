Ситуация в зоне АТО: боевики за день 30 раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 30 раз открывали огонь по позициям украинских защитников. Несмотря на провокации, Вооруженные Силы Украины неуклонно соблюдают Минские соглашения, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
На Донецком направлении зафиксировано 12 нарушений "режима тишины". В частности, обстрелы со стороны противника из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия велись по позициям украинских военных в Авдеевке, Верхнеторецком, Зайцево. Кроме того, по Зайцево оккупанты открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, а по Верхнеторецкому стрелял снайпер.
На Мариупольском направлении зафиксировано 16 нарушений "режима тишины". Российско-оккупационные войска прибегали к вооруженным провокациям и вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия вблизи Широкино, Марьинки, и Новотроицкого.
На Луганском направлении зафиксировано 2 нарушения "режима тишины". Противник нарушил режим "тишины" в районе Новоалександровки, где открывал огонь из стрелкового оружия.
Огонь силы АТО не открывали.