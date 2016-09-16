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Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року
08:00 • 6692 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

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Ситуація в зоні АТО: бойовики за день 30 разів обстріляли українські позиції

Ситуація в зоні АТО: бойовики за день 30 разів обстріляли українські позиції

Київ • УНН

 • 13911 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. За минулу добу російсько-окупаційні війська 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Незважаючи на провокації, Збройні Сили України неухильно дотримуються Мінських угод, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку зафіксовано 12 порушень “режиму тиші”. Зокрема, обстріли з боку противника з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї велися по позиціях українських військових у Авдіївці, Верхньоторецькому, Зайцевому. Окрім того, по Зайцевому окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру, а по Верхньоторецькому стріляв снайпер.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 16 порушень “режиму тиші”. Російсько-окупаційні війська вдавалися до збройних провокацій та вели вогонь з гранатометів і стрілецької зброї поблизу Широкиного, Мар’їнки, та Новотроїцького.

На Луганському напрямку зафіксовано 2 порушення “режиму тиші”. Противник порушив режим “тиші” в районі Новоолександрівки, де відкривав вогонь з стрілецької зброї.

Вогонь у відповідь сили АТО не відкривали.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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