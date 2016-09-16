Ситуація в зоні АТО: бойовики за день 30 разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. За минулу добу російсько-окупаційні війська 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Незважаючи на провокації, Збройні Сили України неухильно дотримуються Мінських угод, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
На Донецькому напрямку зафіксовано 12 порушень “режиму тиші”. Зокрема, обстріли з боку противника з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї велися по позиціях українських військових у Авдіївці, Верхньоторецькому, Зайцевому. Окрім того, по Зайцевому окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру, а по Верхньоторецькому стріляв снайпер.
На Маріупольському напрямку зафіксовано 16 порушень “режиму тиші”. Російсько-окупаційні війська вдавалися до збройних провокацій та вели вогонь з гранатометів і стрілецької зброї поблизу Широкиного, Мар’їнки, та Новотроїцького.
На Луганському напрямку зафіксовано 2 порушення “режиму тиші”. Противник порушив режим “тиші” в районі Новоолександрівки, де відкривав вогонь з стрілецької зброї.
Вогонь у відповідь сили АТО не відкривали.