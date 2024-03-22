Ситуация в энергетике контролируемая, идет работа над возвращением света - Шмыгаль

Из-за вражеской ракетной атаки на Украину наблюдается проблемы с электричеством в некоторых областях, но ситуация контролируемая, потребности в отключениях по всей стране нет. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Враг этим утром атаковал ряд регионов с применением различных типов ракет и дронов. В результате обстрелов наблюдаются проблемы с электроснабжением в некоторых областях. В целом ситуация в энергетике контролируемая, потребности в отключениях по всей стране нет", - написал Шмыгаль в соцсетях.

По его словам, спасатели и энергетики уже работают, чтобы оперативно вернуть свет.

Также в результате террористической атаки рф повреждена гражданская инфраструктура. Есть раненые и погибшие, добавил Шмыгаль.

Напомним

Российские атаки повредили украинские энергетические объекты, что привело к ограничению электроснабжения преимущественно на левом берегу Днепра, но энергосистема работает целостно.