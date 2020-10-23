Ситуация в Карабахе: Армения сообщила, что Азербайджан обстрелял город Мартакерт

“Около 14:20 пополудни враг из РСЗО „Град“ произвел ракетные обстрелы территории поселка Карегах Кашатагского района, затем — участка дороги Карегах-Бердзор. Кроме материального ущерба, жертв среди мирного населения нет. Какого-либо военного объекта в этом районе нет. В данный момент вражеские силы подвергли бомбардировке Мартакерт. Над городом применяется военная авиация”, — указано в сообщении.

Азербайджан заявление армянской стороны пока не прокомментировал.

Однако президент страны Ильхам Алиев объявил о взятии под контроль 13 населенных пунктов на территории республики. По словам главы государства, армия Азербайджана заняла села Зиланлы, Курд Махрызлы, Муганлы и Алагуршаг Губадлинского района, Доланар, Бунйадлы Ходжавендского района, Даг Тумас, Нусус, Халафли, Минбашилы, Вейселли Джабраильского района, Венедли и Мирзагасанли Зангиланского района.

Видео ВС Армении: