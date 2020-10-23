Ситуация в Карабахе: Армения сообщила, что Азербайджан обстрелял город Мартакерт

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 59636 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 84969 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 119601 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 103375 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 122619 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100027 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101058 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103606 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101807 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101455 просмотра

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Ситуация в Карабахе: Армения сообщила, что Азербайджан обстрелял город Мартакерт

Киев  •  УНН

 • 27000 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Военная авиация Азербайджана наносит удары по городу Мартакерт в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям непризнанного Нагорного Карабаха, пишет УНН.

“Около 14:20 пополудни враг из РСЗО „Град“ произвел ракетные обстрелы территории поселка Карегах Кашатагского района, затем — участка дороги Карегах-Бердзор. Кроме материального ущерба, жертв среди мирного населения нет. Какого-либо военного объекта в этом районе нет. В данный момент вражеские силы подвергли бомбардировке Мартакерт. Над городом применяется военная авиация”, — указано в сообщении.

Азербайджан заявление армянской стороны пока не прокомментировал.

Однако президент страны Ильхам Алиев объявил о взятии под контроль 13 населенных пунктов на территории республики. По словам главы государства, армия Азербайджана заняла села Зиланлы, Курд Махрызлы, Муганлы и Алагуршаг Губадлинского района, Доланар, Бунйадлы Ходжавендского района, Даг Тумас, Нусус, Халафли, Минбашилы, Вейселли Джабраильского района, Венедли и Мирзагасанли Зангиланского района.

Видео ВС Армении:

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