Ситуація у Карабасі: Вірменія повідомила, що Азербайджан обстріляв місто Мартакерт

“Близько 14:20 після полудня ворог з РСЗВ „Град“ здійснив ракетний обстріл території селища Карегах Кашатагського району, потім — ділянки дороги Карегах-Бердзор. Крім матеріальних збитків, жертв серед мирного населення немає. Будь-якого військового об’єкта в цьому районі немає. В даний момент ворожі сили бомбардували Мартакерт. Над містом застосовується військова авіація”, — зазначено в повідомленні.

Азербайджан заяву вірменської сторони поки не прокоментував.

Однак президент країни Ільхам Алієв оголосив про взяття під контроль 13 населених пунктів на території республіки. За словами глави держави, армія Азербайджану зайняла села Зіланли, Курд Махризли, Муганли і Алагуршаг Губадлінського району, Доланар, Бунйадли Ходжавендського району, Даг Тумас, Нусус, Халафлі, Мінбашіли, Вейселлі Джабраільського району, Венедлі і Мірзагасанлі Зангіланського району.

Відео ЗС Вірменії: