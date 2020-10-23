Ситуація у Карабасі: Азербайджан заявив про звільнення ще 13 сіл
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив в п’ятницю про взяття під контроль азербайджанської армією 13 сіл в чотирьох районах навколо Нагірного Карабаху, пише УНН з посиланням на його Twitter.
“Азербайджанська армія звільнила від окупації села Доланар, Буньядли Ходжавендского району, села Даг Тумас, Нюсюс, Халафлі, Мінбашіли, Вейселлі Джебраїльського району”, — написав глава держави на своїй сторінці в Twitter.
Також він додав: “села Венедлі і Мірзагасанли Зангіланського району. Хай живе Азербайджанська армія! Карабах — це Азербайджан!... армія звільнила від окупації села Зіланли, Кюрд Махризли, Муганли і Алагуршаг Губадлінського району”.
Ситуація навколо Нагірного Карабаху загострилася 27 вересня. У регіоні тривають бої, незважаючи на домовленості про припинення вогню, які оголошувалися двічі.
Відео ЗС Азербайджану: