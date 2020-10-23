Ситуация в Карабахе: Азербайджан заявил об увольнении еще 13 сел
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в пятницу о взятии под контроль азербайджанской армией 13 сел в четырех районах вокруг Нагорного Карабаха, пишет УНН со ссылкой на его Twitter.
“Азербайджанская армия освободила от оккупации села Доланар, Буньядлы Ходжавендского района, села Даг Тумас, Нюсюс, Халафли, Минбашилы, Вейселли Джебраильского района”, — написал глава государства на своей странице в Twitter.
Также он добавил: “села Венедли и Мирзагасанлы Зангиланского района. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах — это Азербайджан!.. армия освободила от оккупации села Зиланлы, Кюрд Махрызлы, Муганлы и Алагуршаг Губадлинского района”.
Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября. В регионе продолжаются бои, несмотря на дважды объявлявшиеся договоренности о прекращении огня.
Видео ВС Азербайджана: