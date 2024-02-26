"Ситуация сложная, но контролируемая": Зеленский о положении в Украине

Ситуация в украинской экономике и на фронте является сложной, но контролируемой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, передает УНН.

Чтобы не отнимать время, потому что говорить можно очень долго. Вопрос, что у нас на поле боя, что с экономикой, какая ситуация с нашими партнерами, как общество соседей поддерживают нас, или не поддерживают. Очень много и так одним словом сказать сложно. Используя язык наших военных, когда я спрашиваю: "что там у нас сегодня на поле боя?", используя их слова отвечу на ваш вопрос: ситуация сложная, но полностью контролируемая. - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, какова оценка президента относительно положения в Украине.

Напомним

В правительстве Болгарии планируют обсудить вопрос о подписании с Украиной соглашения о гарантиях безопасности, провести соответствующие консультации, после чего будет принято решение.