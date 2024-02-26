"Ситуация сложная, но контролируемая": Зеленский о положении в Украине
Киев • УНН
Зеленский заявил, что ситуация в украинской экономике и на фронте является сложной, но контролируемой во время встречи с премьер-министром Болгарии, где они обсуждали подписание соглашения о гарантиях безопасности с Украиной.
Ситуация в украинской экономике и на фронте является сложной, но контролируемой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, передает УНН.
Чтобы не отнимать время, потому что говорить можно очень долго. Вопрос, что у нас на поле боя, что с экономикой, какая ситуация с нашими партнерами, как общество соседей поддерживают нас, или не поддерживают. Очень много и так одним словом сказать сложно. Используя язык наших военных, когда я спрашиваю: "что там у нас сегодня на поле боя?", используя их слова отвечу на ваш вопрос: ситуация сложная, но полностью контролируемая.
Напомним
В правительстве Болгарии планируют обсудить вопрос о подписании с Украиной соглашения о гарантиях безопасности, провести соответствующие консультации, после чего будет принято решение.
"Ситуация сложная, но контролируемая": Зеленский о положении в Украине
Зеленский заявил, что ситуация в украинской экономике и на фронте является сложной, но контролируемой во время встречи с премьер-министром Болгарии, где они обсуждали подписание соглашения о гарантиях безопасности с Украиной.
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