Только 9,5 млн украинцев платят ЕСВ, а пенсию получают 11 млн пенсионеров. Поэтому спроектированы изменения в действующее законодательство, чтобы сделать солидарные пенсии более справедливыми. Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, в рамках Конференции высокого уровня по Европейской социальной хартии в Вильнюсе, передает корреспондент УНН.

Сегодня у нас критическая ситуация с пенсионным обеспечением, ведь 9,5 млн человек платят ЕСВ, а 11 млн пенсионеров пенсию получают. Это очень не благоприятное соотношение для того, чтобы усиливать защиту в солидарной пенсионной системе, для наших граждан, - говорит Жолнович.

Детали

По ее словам, уже спроектированы изменения в действующее законодательство и финализируют их, чтобы сделать солидарные пенсии более справедливыми.

"Мы увидели определенные искажения, относительно того, как сегодня начисляется пенсия, сегодняшних пенсионеров и тех, кто получил пенсии давно. Сейчас, мы по крайней мере выровняем уровень пенсионных выплат, чтобы они были справедливы", - добавляет она.

Жолнович отмечает, что это лишь первая часть большой реформы, которая должна объединить все социальные сферы в единый социальный кодекс.

"Мы должны начать накопительную пенсионную систему, чтобы дать возможность нашим гражданам, которые сейчас работают отложить собственные сбережения, чтобы иметь возможность обеспечить себя на пенсии в будущем. Кроме того, такие накопления, являются очень хорошим внутренним инвестиционным ресурсом, который нам нужен для восстановления", - говорит министр социальной политики.

Напомним

В Украине накопительная пенсионная система пока не готова к внедрению, поскольку нужно обеспечить четкое законодательство и развитие фондового рынка.