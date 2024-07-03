Только 9,5 миллионов украинцев платят единый социальный взнос, тогда как 11 миллионов пенсионеров получают пенсии, что создает критическую ситуацию, которая требует внесения изменений, чтобы сделать солидарные пенсии более справедливыми.
Только 9,5 млн украинцев платят ЕСВ, а пенсию получают 11 млн пенсионеров. Поэтому спроектированы изменения в действующее законодательство, чтобы сделать солидарные пенсии более справедливыми. Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, в рамках Конференции высокого уровня по Европейской социальной хартии в Вильнюсе, передает корреспондент УНН.
Сегодня у нас критическая ситуация с пенсионным обеспечением, ведь 9,5 млн человек платят ЕСВ, а 11 млн пенсионеров пенсию получают. Это очень не благоприятное соотношение для того, чтобы усиливать защиту в солидарной пенсионной системе, для наших граждан,
Детали
По ее словам, уже спроектированы изменения в действующее законодательство и финализируют их, чтобы сделать солидарные пенсии более справедливыми.
"Мы увидели определенные искажения, относительно того, как сегодня начисляется пенсия, сегодняшних пенсионеров и тех, кто получил пенсии давно. Сейчас, мы по крайней мере выровняем уровень пенсионных выплат, чтобы они были справедливы", - добавляет она.
Жолнович отмечает, что это лишь первая часть большой реформы, которая должна объединить все социальные сферы в единый социальный кодекс.
"Мы должны начать накопительную пенсионную систему, чтобы дать возможность нашим гражданам, которые сейчас работают отложить собственные сбережения, чтобы иметь возможность обеспечить себя на пенсии в будущем. Кроме того, такие накопления, являются очень хорошим внутренним инвестиционным ресурсом, который нам нужен для восстановления", - говорит министр социальной политики.
Напомним
В Украине накопительная пенсионная система пока не готова к внедрению, поскольку нужно обеспечить четкое законодательство и развитие фондового рынка.