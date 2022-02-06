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Ситуация полностью вышла из-под контроля: протестующие парализовали столицу Канады

Киев • УНН

 • 242410 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Протестующие что разбили лагерь в столице Канады, превосходят по численности полицию и контролируют ситуацию, заявил в воскресенье мэр города. Демонстрация против мандата проходит 10-й день. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Цитата

"Ситуация на данный момент полностью вышла из-под контроля, потому что люди, которые выступают за протест, задают тон, - заявил мэр Оттавы Джим Уотсон в эфире местной радиостанции. - У них гораздо больше людей, чем у нас полицейских".

Детали

"Конвой свободы" начинался как движение против канадских требований вакцины для трансграничных дальнобойщиков, но превратился в точку сплочения против мер общественного здравоохранения и правительства премьер-министра Джастина Трюдо.

Протестующие парализовали центр Оттавы в течение последних девяти дней, некоторые участники размахивали флагами Конфедерации и даже нацистскими, а некоторые заявляли, что хотят распустить правительство Канады.

На фоне непрерывного гула и фейерверков налаженная цепочка поставок, включая переносные сауны, общественную кухню и надувные замки для детей, поддерживала протестующих, на зло местным жителям, которые обвиняют полицию в бездействии.

Полиция заявила, что они обвинили четырех человек в преступлениях на почве ненависти и совместно с Федеральным бюро расследований США расследуют угрозы в адрес общественных деятелей.

По словам полиции, хорошо организованная блокада частично опирается на финансирование из Соединенных Штатов.

Добавим

В субботу тысячи людей вышли на демонстрации в канадских городах, в том числе в финансовом центре Торонто, поскольку протесты против мандатов на вакцинацию распространились из Оттавы.

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