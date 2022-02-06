Ситуація повністю вийшла з-під контролю: протестувальники паралізували столицю Канади
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Протестувальники, які розбили табір у столиці Канади, перевершують за чисельністю поліцію та контролюють ситуацію, заявив у неділю мер міста. Демонстрація проти мандату проходить 10-й день. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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"Ситуація на даний момент повністю вийшла з-під контролю, тому що люди, які виступають за протест, задають тон, - заявив мер Оттави Джим Вотсон в ефірі місцевої радіостанції. - У них набагато більше людей, ніж у нас поліцейських".
Деталі
"Конвой свободи" розпочинався як рух проти канадських вимог вакцини для транскордонних далекобійників, але перетворився на точку згуртування проти заходів громадської охорони здоров'я та уряду прем'єр-міністра Джастіна Трюдо.
Протестувальники паралізували центр Оттави протягом останніх дев'яти днів, деякі учасники розмахували прапорами Конфедерації та навіть нацистськими, а деякі заявляли, що хочуть розпустити уряд Канади.
На тлі безперервного гулу та феєрверків налагоджений ланцюжок поставок, включаючи переносні сауни, громадську кухню та надувні замки для дітей, підтримував протестувальників, на зло місцевим жителям, які звинувачують поліцію в бездіяльності.
Поліція заявила, що вони звинуватили чотирьох людей у злочинах на ґрунті ненависті та спільно з Федеральним бюро розслідувань США розслідують погрози на адресу громадських діячів.
За словами поліції, добре організована блокада частково спирається на фінансування із Сполучених Штатів.
Додамо
У суботу тисячі людей вийшли на демонстрації у канадських містах, зокрема у фінансовому центрі Торонто, оскільки протести проти мандатів на вакцинацію поширилися з Оттави.