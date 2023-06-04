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Ситуация на Восточном направлении осложняется, но на отдельных участках фронта есть продвижение - Сырский

Киев • УНН

 • 422682 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Ситуация на Восточном направлении осложняется, но на отдельных участках фронта есть продвижение Сил обороны Украины. Украинские военные освободили значительный участок территории в районе Ивановского леса. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, передает УНН со ссылкой на Military Media Center.

Ситуация на Восточном направлении осложняется, но на отдельных участках фронта есть продвижение - Сырский

Сообщается, что враг, усилив свои группировки штурмовыми отрядами «Шторм Z», которые состоят из заключенных, подготовленных для штурмовых действий в специальных лагерях, перешел к ведению наступательных действий в районах Максютовка, Новоселовское, Куземовка, Макеевка, Белогоровка, Спорное, пытаясь прорвать оборону наших войск и развить наступление. Бои в этих районах продолжаются почти круглосуточно.

Military Media Center отмечает, что поэтому, неслучайно очередной визит Александра Сырского состоялся именно в тех частях, которые держат оборону на наиболее напряженных участках фронта.

Цитата

«Работа непосредственно в районах боевых действий имеет целью оперативное решение проблемных вопросов на месте. Это дает возможность владеть реальной обстановкой на местах, а не по рапортам или докладам. В ходе живого общения с командирами подразделений мы разработали и реализуем новые подходы и видение скорейшего достижения успеха на отдельных участках фронта», - сказал Сырский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сырский 3 июня побывал на Бахмутском направлении: с командирами спланировали дальнейшие действия

По его словам, каждые такие действия требуют тщательного планирования, кропотливой подготовки военнослужащих для их практического выполнения, то есть согласованных действий штабов и подразделений для успешного выполнения боевых задач.

«Тогда даже численное превосходство не помогает врагу. В качестве примера, хочу отметить работу подразделения 92 отдельной механизированной бригады, которое не только отразило атаку врага на Сватовском направлении, но и успешно контратаковало и на его «плечах» продвинулось вперед на 400 метров. Другой пример, это успешные действия военнослужащих 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, которые ежедневно, шаг за шагом, грамотными тактическими действиями освободили значительный участок территории в районе Ивановского леса» , - сказал рассказал Сырский.

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