Сирський знову на Бахмутському напрямку: з командирами спланували подальші дії

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"Бахмутський напрямок. Продовжую роботу з нашими воїнами на передовій. Для мене важливо особисто бачити наших бійців на фронті. Чути їх проблеми і пропозиції з перших вуст. Спільно з командирами частин та підрозділів спланували подальші дії. Основний акцент, як завжди, на людях", - написав Сирський у Telegram.

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З його слів, цінні подарунки та відзнаки стали найменшою вдячністю за їх титанічну працю.

"Ворог продовжує зазнавати значних втрат на Бахмутському напрямку. Сили оборони продовжують боротьбу. Переможемо", - наголосив командувач Східного угруповання військ.

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Понад 20 тисяч окупантів були ліквідовані при спробах захопити Бахмут.