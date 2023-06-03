Сырский снова на Бахмутском направлении: с командирами спланировали дальнейшие действия
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский снова побывал на Бахмутском направлении, где с командирами спланировал дальнейшие действия и отметил, что враг продолжает нести там значительные потери, передает УНН.
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"Бахмутское направление. Продолжаю работу с нашими воинами на передовой. Для меня важно лично видеть наших бойцов на фронте. Слышать их проблемы и предложения из первых уст. Совместно с командирами частей и подразделений спланировали дальнейшие действия. Основной акцент, как всегда, на людях", - написал Сырский в Telegram.
Детали
По его словам, ценные подарки и награды стали наименьшей благодарностью за их титанический труд.
"Враг продолжает нести значительные потери на Бахмутском направлении. Силы обороны продолжают борьбу. Победим", - подчеркнул командующий Восточной группировки войск.
Дополнение
Более 20 тысяч оккупантов были ликвидированы при попытках захватить Бахмут.