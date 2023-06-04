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Ситуація на Східному напрямку ускладнюється, але на окремих ділянках фронту є просування – Сирський

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Ситуація на Східному напрямку ускладнюється, але на окремих ділянках фронту є просування Сил оборони України. Українські військові звільнили значну ділянку території в районі Іванівського лісу. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, передає УНН з посиланням на Military Media Center.

Ситуація на Східному напрямку ускладнюється, але на окремих ділянках фронту є просування – Сирський

Повідомляється, що ворог, посиливши свої угруповання штурмовими загонами «Шторм Z», які складаються з вʼязнів, підготовлених для штурмових дій в спеціальних таборах, перейшов до ведення наступальних дій в районах Максютівка, Новоселівське, Куземівка, Макіївка, Белогорівка, Спірне, намагаючись прорвати оборону наших військ і розвинути наступ. Бої в цих районах тривають майже цілодобово.

Military Media Center зазначає, що тому, невипадково черговий візит Олександра Сирського відбувся саме в тих частинах, які тримають оборону на найбільш напружених ділянках фронту.

Цитата

«Робота безпосередньо в районах бойових дій має на меті оперативне вирішення проблемних питань на місці. Це дає можливість володіти реальною обстановкою на місцях, а не за рапортами чи доповідями. В ході живого спілкування з командирами підрозділів ми розробили та реалізуємо нові підходи і бачення найскорішого досягнення успіху на окремих ділянках фронту», - сказав Сирський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сирський 3 червня побував на Бахмутському напрямку: з командирами спланували подальші дії

За його словами, кожні такі дії потребують ретельного планування, кропіткої підготовки військовослужбовців для їх практичного виконання, тобто узгоджених дій штабів та підрозділів для успішного виконання бойових завдань.

«Тоді навіть чисельна перевага не допомагає ворогу. Як приклад, хочу відмітити роботу підрозділу 92 окрема механізована бригади, який не лише відбив атаку ворога на Сватівському напрямку, але й успішно контратакував і на його «плечах» просунувся вперед на 400 метрів. Інший приклад, це успішні дії військовослужбовців 80 окремої десантно-штурмової бригади, які щоденно, крок за кроком, грамотними тактичними діями звільнили значну ділянку території в районі Іванівського лісу» , - сказав розповів Сирський.

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