Ситуация на Луганщине: россияне атакуют Белогоровское направление, в детсадах Рубежного начали "антитеррористические мероприятия"

российские войска за прошедшие сутки пытались штурмовать позиции Сил обороны на Белогоровском направлении. В детсадах временно оккупированного Рубежного россияне начали "антитеррористические мероприятия". В Луганске нехватка маршруток. Об этом рассказал глава Луганской ОВА Артем Лысогор, передает УНН.

"В течение суток противник штурмовал в районе Верхнекаменки и Белогоровки. По последней нанес авиационный удар. Под прицел российской артиллерии попало Невское, южнее которого, вблизи Тернов, оккупанты тоже пытаются продавить нашу оборону - ребята держат рубежи", - отметил Артем Лысогор.

Также глава ОВА сообщил, что из-за усиления мобилизационных мероприятий в Луганске водители общественного транспорта отказываются выходить на работу. Из 240 автобусов, которые должны курсировать по плану, на городских и пригородных маршрутах задействовано вдвое меньше.

Чтобы снизить уровень недовольства горожан недостатком рейсов, оккупанты решили сократить перевозку льготников.

"В так называемой "лнр" еще не успели официально перевести учебные заведения в непосредственное подчинение "министерству просвещения", но российские программы пропаганды все получают вовремя. Согласно одной из них, в Рубежном провели мероприятие с воспитанниками яслей-садика на тему терроризма. Дети ничего не поняли, но слушали", - рассказал Лысогор.

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