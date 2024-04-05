Ситуация на Луганщине: россияне атакуют Белогоровское направление, в детсадах Рубежного начали "антитеррористические мероприятия"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
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Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
  •  20327 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

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В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
  •  38036 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

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Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
  •  120506 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

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Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
  •  114763 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

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Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
  •  117915 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
  •  110777 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
  •  100805 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

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Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
  •  91079 просмотра

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

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Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
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3 апреля 2024, 15:19  •  135038 просмотра

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1 апреля 2024, 09:33  •  311596 просмотра

Ситуация на Луганщине: россияне атакуют Белогоровское направление, в детсадах Рубежного начали "антитеррористические мероприятия"

Российские войска атаковали Белогоровское направление и начали "антитеррористические мероприятия" в детских садах оккупированного Рубежного, а в Луганске не хватает маршруток.

Общество •   •  10827 просмотра
Ситуация на Луганщине: россияне атакуют Белогоровское направление, в детсадах Рубежного начали "антитеррористические мероприятия"

Шмыгаль продолжил турне странами Балтии: в Литве встретился с премьером, в фокусе - военное сотрудничество, движение в ЕС, активы рф и санкции

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, чтобы обсудить военно-техническое сотрудничество, европейскую интеграцию Украины, конфискацию российских активов и усиление ограничений на российские товары и услуги.

Война •   •  11928 просмотра
Шмыгаль продолжил турне странами Балтии: в Литве встретился с премьером, в фокусе - военное сотрудничество, движение в ЕС, активы рф и санкции

россияне второй раз с утра обстреляли Херсон: пострадала 81-летняя женщина

Россияне дважды обстреляли Херсон утром, ранив трех человек, в том числе 81-летнюю женщину.

Общество •   •  11706 просмотра
россияне второй раз с утра обстреляли Херсон: пострадала 81-летняя женщина

Двое граждан с Южного Кавказа по указанию рф готовили ракетный удар по штабу Сил обороны в Одесской области - СБУ

В Одесской области задержали двух граждан с Южного Кавказа, которые по заданию фсб рф проводили разведку мест дислокации украинских войск для подготовки ракетного удара российской армии.

Война •   •  12831 просмотра
Двое граждан с Южного Кавказа по указанию рф готовили ракетный удар по штабу Сил обороны в Одесской области - СБУ

Более 700 млн долл. выделили международные партнеры на разминирование Украины

Международные партнеры выделили более 700 миллионов долларов на проекты по гуманитарному разминированию в Украине на 2022-2027 годы, среди ключевых доноров - США, Швейцария, Норвегия, страны ЕС, Япония, Нидерланды и Германия.

Война •   •  12508 просмотра
Более 700 млн долл. выделили международные партнеры на разминирование Украины

Двое погибших, девять раненых - последствия вражеских обстрелов Донетчины за сутки

Два человека погибли, девять получили ранения в результате российских обстрелов жилых кварталов в Донецкой области за минувшие сутки, повреждены 62 гражданских объекта.

Общество •   •  14731 просмотра
Двое погибших, девять раненых - последствия вражеских обстрелов Донетчины за сутки

Враг прокладывает маршруты БпЛА через жилые кварталы - Гуменюк

Атака вс рф с юга была организована 13-ю беспилотниками, через жилые дома украинских населенных пунктов, в попытке добраться до инфраструктурных объектов на юге Украины. Все беспилотники были сбиты, - обломки повредили несколько частных домов, но не повлекли никаких жертв.

Война •   •  13782 просмотра
Враг прокладывает маршруты БпЛА через жилые кварталы - Гуменюк

Минсоцполитики сообщило, что не все переселенцы получили выплаты в марте: обещают их в апреле за два месяца

Внутренне перемещенные лица, которые не получили выплаты в марте, получат средства в апреле сразу за два месяца, поскольку их заявления все еще обрабатываются управлениями социальной защиты населения.

Общество •   •  13406 просмотра
Минсоцполитики сообщило, что не все переселенцы получили выплаты в марте: обещают их в апреле за два месяца

В Израиле сбои в работе GPS на фоне роста напряженности в отношениях с Ираном

Израиль начал глушить сигналы GPS по всей стране, в том числе в крупных городах, таких как Тель-Авив и Иерусалим, чтобы нарушить спутниковую навигацию потенциальных иранских ракет и беспилотников на фоне роста напряженности в отношениях с Ираном.

Новости Мира •   •  13215 просмотра
В Израиле сбои в работе GPS на фоне роста напряженности в отношениях с Ираном

Пограничье Черниговской и Сумской областей россияне за сутки обстреляли 24 раза: зафиксировано 97 взрывов

Российские оккупанты продолжают обстреливать приграничные районы Черниговской и Сумской областей из различных видов оружия, включая минометы, артиллерию, беспилотники и вертолеты, вызывая взрывы, но данные о разрушениях и жертвах уточняются.

Война •   •  14382 просмотра
Пограничье Черниговской и Сумской областей россияне за сутки обстреляли 24 раза: зафиксировано 97 взрывов