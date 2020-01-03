Ситуация на КПВВ на Донбассе: в очередях собралось более 150 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Утром в пятницу, 3 января, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения ООС в очередях насчитали 155 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 15/30; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 20/20; "Гнутово" - 10/0", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток имел тенденцию к увеличению. В общем через КПВВ последовало 22,1 тысячи человек и 2,8 тысячи транспортных средств.
Все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.
Напомним, ситуация на участках разведения войск в районе проведения операции Объединенных сил на востоке Украины остается стабильной.