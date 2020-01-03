Ситуація на КПВВ на Донбасі: у чергах зібралось понад 150 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Зранку в п'ятницю, 3 січня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення ООС у чергах нарахували 155 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 15/30; "Мар’їнка" – 0/60; "Новотроїцьке" – 20/20; "Гнутове" – 10/0", - йдеться в повідомленні.
За минулу добу пасажиро-транспортний потік мав тенденцію до збільшення. Загалом через КПВВ прослідувало 22,1 тисячі осіб та 2,8 тисячі транспортних засобів.
Усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі.
Нагадаємо, ситуація на ділянках розведення військ в районі проведення операції Об’єднаних сил на сході України залишається стабільною.