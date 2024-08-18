Ситуация на границе с Беларусью остается без изменений - Демченко

Не наблюдается увеличения техники или личного состава белорусских подразделений в непосредственной близости рядом с украинской границей. Об этом журналисту УНН сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Ситуация на границе с РБ без изменений. Мы не наблюдаем увеличения техники или личного состава белорусских подразделений в непосредственной близости рядом с нашей границей - сообщил Демченко.

Дополнение

белорусский диктатор Александр Лукашенко утверждает, что его страна якобы была вынуждена перебросить к границе с Украиной почти треть своей армии.

Центр противодействия дезинформации сообщал, что на фоне событий в курской области рф от представителей Беларуси снова начали звучать заявления о якобы наличии угрозы со стороны Украины. Эти заявления являются частью информационной кампании по нагнетанию напряженности на границе с Украиной.