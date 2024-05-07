Ситуация на фронте, дополнительные ракеты для ПВО и подготовка фортификаций: Умеров провел разговор с главой Пентагона

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел еженедельный телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Речь шла о ситуации на фронте, дополнительных ракетах для ПВО и подготовке фортификаций, передает УНН.

Подробно проинформировал о текущей ситуации на фронте. Враг продолжает прицельно атаковать нашу критическую инфраструктуру. Учитывая это особый акцент в разговоре был сделан на необходимости получения дополнительных ракет для систем ПВО. Также обсудили завершение подготовки нескольких линий фортификаций, что имеет значительное весомое влияние на укрепление наших позиций на фронте и повышение обороноспособности - сообщил Умеров.

Кроме того, министр поблагодарил за очень нужный пакет помощи, который США недавно предоставили.

Умеров обсудил с Остином текущую ситуацию на украинском фронте и отметил необходимость систем ПВО и ракет

"Эта поддержка была крайне необходимой для наших потребностей в условиях растущего напряжения и угрозы со стороны врага. Продолжаем партнерство для обеспечения мира и стабильности в регионе", - резюмировал он.