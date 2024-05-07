Ситуація на фронті, додаткові ракети для ППО та підготовка фортифікацій: Умєров провів розмову з главою Пентагону
Київ • УНН
Міністр оборони України обговорив ситуацію на фронті, потребу в додаткових зенітних ракетах, підготовку фортифікаційних споруд, а також подякував США за нещодавній пакет допомоги під час телефонної розмови з міністром оборони США.
Міністр оборони України Рустем Умєров провів щотижневу телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Йшлося про ситуація на фронті, додаткові ракети для ППО та підготовку фортифікацій, передає УНН.
Детально поінформував про поточну ситуацію на фронті. Ворог продовжує прицільно атакувати нашу критичну інфраструктуру. Зважаючи на це особливий акцент у розмові було зроблено на необхідності отримання додаткових ракет для систем ППО. Також обговорили завершення підготовки декількох ліній фортифікацій, що має значний вагомий вплив на зміцнення наших позицій на фронті та підвищення обороноздатності
Крім того, міністр подякував за дуже потрібний пакет допомоги, який США нещодавно надали.
Умєров обговорив з Остіном поточну ситуацію на українському фронті та наголосив на необхідності систем ППО та ракет05.04.24, 21:57 • 72819 переглядiв
"Ця підтримка була вкрай необхідною для наших потреб в умовах зростаючої напруги та загрози з боку ворога. Продовжуємо партнерство для забезпечення миру та стабільності в регіоні", - резюмував він.