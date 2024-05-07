Ситуація на фронті, додаткові ракети для ППО та підготовка фортифікацій: Умєров провів розмову з главою Пентагону

Міністр оборони України Рустем Умєров провів щотижневу телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Йшлося про ситуація на фронті, додаткові ракети для ППО та підготовку фортифікацій, передає УНН.

Детально поінформував про поточну ситуацію на фронті. Ворог продовжує прицільно атакувати нашу критичну інфраструктуру. Зважаючи на це особливий акцент у розмові було зроблено на необхідності отримання додаткових ракет для систем ППО. Також обговорили завершення підготовки декількох ліній фортифікацій, що має значний вагомий вплив на зміцнення наших позицій на фронті та підвищення обороноздатності