Ситуация на Донбассе: боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. С начала этих суток российско-оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил.
"На протяжении текущих суток во время вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - проинформировали в штабе.
Напомним, 26 августа боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня.