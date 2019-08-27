Ситуация на Донбассе: боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня

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6 марта, 19:19 • 123622 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 134013 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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КИЕВ. 27 августа. УНН. С начала этих суток российско-оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил.

"На протяжении текущих суток во время вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - проинформировали в штабе.

Напомним, 26 августа боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня.

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