Ситуація на Донбасі: бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. З початку цієї доби російсько-окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.
"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил.
"Впродовж поточної доби під час ворожих обстрілів 1 військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення", - проінформували у штабі.
Нагадаємо, 26 серпня бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню.