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Сытник поощряет детективов за "личняки": бывший сотрудник рассказал о ручном управлении НАБУ

Сытник поощряет детективов за "личняки": бывший сотрудник рассказал о ручном управлении НАБУ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. Директор НАБУ Артем Сытник управляет антикоррупционным органом в "ручном режиме". Подконтрольные ему детективы дискредитируют работу НАБУ, однако, из-за личных заслуг перед ним, остаются на должностях. Об этом в комментарии УНН рассказал руководитель подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро 2016-2020 годов Александр Кареев.

"Там все идет взамен: они (детективы - ред.) что-то делают - Сытник им что-то делает. Хотя, по факту, Сытник должен увольнять тех, кто дискредитирует работу органа. Для принятия таких решений директор НАБУ наделен всеми необходимыми полномочиями. Непосредственно Сытник руководит деятельностью управления внутреннего контроля и управления кадров НАБУ. Более того, в НАБУ есть дисциплинарная комиссия, по результатам заседаний которой Сытник может уволить того или иного детектива. Однако, 90% членов этой комиссии - это сотрудники НАБУ, еще несколько человек являются представителями Совета общественного контроля. А, как известно, в состав этого Совета входит немало представителей ОО "Демократична Сокира Орди", которую ассоциируют с пятым Президентом Украины Петром Порошенко, который после ночной тайной встречи с Артемом Сытником, датированной апрелем 2018 года, нашел понимание", - рассказал Кареев.

Он также прокомментировал скандальное видео обыска детективами НАБУ, опубликованное журналистом Владимиром Бойко. На видео видно, как руководитель первого отдела детективов второго подразделения детективов Главного подразделения детективов Владимир Новиков и детективы НАБУ прямо во время обыска обсуждают возможность вызова проституток, употребления алкогольных напитков, матерятся, угощаются найденными на кухне во время обыска перекусами.

Кареев отметил, что неоднократно сообщал Сытнику о позорном поведении Новикова.

"24 сентября 2019 года Сытник был уведомлен мной о деятельности Новикова, которая дискредитирует работу НАБУ. В то время я руководил одним из подразделений НАБУ, и непосредственно Новиков был в моем подчинении. Лично я делал свою работу, а не то, что хотелось директору. На фоне этого у нас были постоянные конфликты, и поэтому мое руководство начало выходить напрямую на руководителей отделов, и побуждать их заниматься нехорошими вещами. Новиков - не исключение, поэтому я решил его задокументировать, поскольку я считаю, что он дискредитирует НАБУ. Я подал Сытнику все необходимые документы с просьбой принять по Новикову распорядительные и организационные решения. Отдельно я подал Сытнику документы по детективу, который за год ведения уголовного дела в отношении незаконного обогащения бывшего прокурора Константина Кулика не сделал по нему никаких движений. Реакции от Сытника я не получил", - рассказал Кареев.

Впрочем, руководство НАБУ вместо наказаний - поощряет провальную работу детективов, говорит Кареев. В качестве примера он упомянул о деятельности детектива НАБУ Дмитрия Литвиненко. Отметим, что Литвиненко фигурировал в громком "деле Свинарчуков", когда в переписке с Андреем Рогозой - партнером Игоря Гладковского-Свинарчука (сына на тот момент заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского) уточнял, какие его фирмы нужно исключить из "черного списка", для того, чтобы они смогли выполнять оборонные заказы.

Когда "дело Свинарчуков" попало в СМИ, Литвиненко получил "замечание" от руководства. А потом вообще получил оценку его работы "отлично".

"Литвиненко не только не уволили, его оценили на "отлично" по результатам того года, в котором было опубликовано журналистское расследование", - комментирует Кареев.

Тот же депутат Литвиненко, как сообщал УНН, был причастен к срыву контракта между Украиной и Индией в оборонной сфере на 400 млн долларов. Речь о модернизации индийских самолетов Ан-32. Только силами дипломатических миссий инцидент был урегулирован и Индия согласилась возобновить сотрудничество с Украиной.

Украинские Национальные Новости

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