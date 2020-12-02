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Ситник заохочує детективів за "лічняки": колишній співробітник розповів про ручне управління НАБУ

Ситник заохочує детективів за "лічняки": колишній співробітник розповів про ручне управління НАБУ

Київ • УНН

 • 35601 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Директор НАБУ Артем Ситник управляє антикорупційним органом у "ручному режимі". Підконтрольні йому детективи дискредитують роботу НАБУ, однак, через особисті заслуги перед ним, лишаються на посадах. Про це у коментарі УНН розповів керівник підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро 2016-2020 років Олександр Карєєв.

"Там все іде навзаєм: вони (детективи - ред.) щось роблять – Ситник їм щось робить. Хоча, по факту, Ситник мав би звільняти тих, хто дискредитує роботу органу. Для прийняття таких рішень директор НАБУ наділений усіма необхідними повноваженнями. Безпосередньо Ситник керує діяльністю управління внутрішнього контролю і управління кадрів НАБУ. Більше того, в НАБУ є дисциплінарна комісія, за результатами засідань якої Ситник може звільнити того чи іншого детектива. Однак, 90% членів цієї комісії – це співробітники НАБУ, ще кілька людей є представниками Ради громадського контролю. А, як відомо, до складу цієї Ради входить чимало представників ГО "Демократична Сокира Орди", яку асоціюють із п’ятим Президентом України Петром Порошенко, який після нічної таємної зустрічі із Артемом Ситником, датованої квітнем 2018 року, знайшов порозуміння", - розповів Карєєв.

Він також прокоментував скандальне відео обшуку детективами НАБУ, опубліковане журналістом Володимиром Бойком. На відео видно, як керівник першого відділу детективів другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Володимир Новіков і детективи НАБУ прямо під час обшуку обговорюють можливість виклику повій, вживання алкогольних напоїв, матюкаються, пригощаються знайденими на кухні під час обшуку перекусами.

Карєєв зазначив, що неодноразово повідомляв Ситника про ганебну поведінку Новікова.

"24 вересня 2019 року Ситник був повідомлений мною щодо діяльності Новікова, яка дискредитує роботу НАБУ. На той час я керував одним із підрозділів НАБУ, і безпосередньо Новіков був у моєму підпорядкуванні. Особисто я робив свою роботу, а не те, що хотілося директору. На тлі цього у нас були постійні конфлікти, і тому моє керівництво почало виходити напряму на керівників відділів, і спонукати їх займатися нехорошими речами. Новіков – не виключення, тому я вирішив його задокументувати, оскільки я вважаю, що він дискредитує НАБУ. Я подав Ситнику усі необхідні документи, з проханням прийняти по Новікову розпорядницькі і організаційні рішення. Окремо я подав Ситнику документи по детективу, який за рік ведення кримінальної справи стосовно незаконного збагачення колишнього прокурора Костянтина Кулика не зробив по ній жодних рухів. Реакції від Ситника я не отримав", - розповів Карєєв.

Втім, керівництво НАБУ замість покарань - заохочує провальну роботу детективів, говорить Карєєв. Як приклад, він згадав про діяльність детектива НАБУ Дмитра Литвиненка. Зазначимо, що Литвиненко фігурував у гучній "справі Свинарчуків", коли у листуванні з Андрієм Рогозою - партнером Ігоря Гладковського-Свинарчука (сина на той момент заступника секретаря РНБО Олега Гладковського) уточнював, які його фірми потрібно виключити з "чорного списку", для того, щоб вони змогли виконувати оборонні замовлення.

Коли "справа Свинарчуків" потрапила у ЗМІ, Литвиненко відбувся "зауваженням" від керівництва. А згодом взагалі отримав оцінку його роботи "відмінно".

"Литвиненка не те що не звільнили, його оцінили на "відмінно" за результатами того року, у якому було опубліковане журналістське розслідування", - коментує Карєєв.

Той же депутат Литвиненко, як повідомляв УНН, був причетний до зриву контракту між Україною та Індією в оборонній сфері на 400 млн доларів. Мова про модернізацію індійських літаків Ан-32. Лише силами дипломатичних місій інцидент було врегульовано і Індія погодилася відновити співробітництво з Україною.

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