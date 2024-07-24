россия намерена до конца года увеличить количество своих войск в Украине до 690 тысяч. Армия рф, кроме того, имеет преимущество в технике и средствах ведения войны. Об этом сообщил Главнокомандующий Александр Сырский в интервью The Guardian, передает УНН.

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По словам Сырского, рф в начале вторжения имела 100 тысяч солдат, сейчас количество выросло до 520 тысяч. До конца этого года рф планирует, что их будет 690 тысяч.

«Когда речь идет о технике, соотношение 1:2 или 1:3 в их пользу», - сказал Сырский.

Главнокомандующий указал, что с 2022 года количество российских танков «удвоилось» - с 1 700 до 3 500. Артиллерийских систем стало втрое больше, а бронетранспортеров - с 4 500 до 8 900. «У противника значительное превосходство в силах и средствах», - сказал Сырский.

«Поэтому для нас на первый план выходит вопрос снабжения, вопрос качества», - добавил Главнокомандующий.

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