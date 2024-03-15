Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
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МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
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Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
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Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали
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Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными
Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали
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Сырский доложил Зеленскому о ситуации на Авдеевском направлении
Президент Украины заслушал доклад Главкома ВСУ. Речь шла о ситуации на ключевых участках фронта.
Правительство определило место расположения Национального военного кладбища
Кабинет Министров Украины согласовал размещение Национального военного мемориального кладбища на двух участках на территории Гатненской сельской территориальной общины Фастовского района Киевской области.
Для военных в "Феофании": правительство выделяет 200 млн грн на закупку медикаментов
Правительство выделяет 200 миллионов гривен на закупку медикаментов и изделий медицинского назначения для оказания качественной медицинской помощи и реабилитации военнослужащих в госпитале "Феофания".
Правительство одобрило законопроект о постепенном повышении акцизов на сигареты
Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, который предусматривает постепенное повышение специфических ставок акцизного налога на сигареты до 2028 года до минимального уровня, установленного директивой ЕС.
Поддержка Украины в Европе не упадет, будет больше оружия: Шольц, Макрон и Туск сделали ряд заявлений после встречи Веймарского треугольника
Лидеры Германии, Франции и Польши встретились в Берлине, выразив совместную поддержку Украине, пообещав увеличить поставки оружия и финансовую помощь, а также подтвердив, что на карту поставлена безопасность Европы в Украине, что знаменует собой "новое доброе начало для Веймарского треугольника".
Япония упростит правила передачи оборонной техники, чтобы разрешить продажу истребителей другим странам
Япония планирует пересмотреть свои строгие правила оборонного экспорта, чтобы разрешить продажу истребителей следующего поколения, разработанных совместно с Великобританией и Италией, странам, которые подписали оборонные соглашения с Японией и не участвуют в вооруженных конфликтах.
В ханты-мансийском округе рф горел ящик для голосования, в который местная жительница бросила "коктейль Молотова"
Жительница хмао, рф бросил бутылку с зажигательной смесью в стационарный ящик для голосования на президентских выборах. Возгорание успели пресечь, пишут российские сми.
Биткоин падает после достижения исторического максимума
После достижения нового исторического максимума в $73 803 биткоин упал на 7,72% до $67 320 менее чем за сутки, при этом большинство основных криптовалют также потеряли в цене.
В Одессе люди стоят в очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших от утренней атаки рф - Кипер
Более 200 жителей Одессы сдали кровь и еще сотни людей стоят в очередях, чтобы помочь пострадавшим из-за ракетной атаки рф.
Ракетная атака рф на Одессу: количество пострадавших возросло до 73
По данным министра внутренних дел, количество жертв российской ракетной атаки на Одессу возросло до 73: 16 человек погибли, в том числе спасатель, и 73 получили ранения.